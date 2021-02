Sepolti sotto la valanga: il video incredibile, ecco come si salvano (Di martedì 9 febbraio 2021) Una valanga ha colpito sabato un gruppo di 5 persone nello Utah. I ragazzi erano in motoslitta, in una zona da loro conosciuta e frequentata, quando il rumore della valanga li ha allertati. Il video mostra immagini a dir poco terrificanti quelle riprese tramite cellulari e Go Pro. La massiccia valanga, la cui violenza impressionante è ben evidente dal video, è stata preceduta da un tremore della montagna. La spedizione, prima di accorgersi della valanga che veniva addosso, ha subito pensato ad un terremoto. Non c’è stato in alcun modo il tempo per provare a sfuggire alla valanga, come si intuisce dal video. Fortuna ha voluto che uno di loro rimanesse in cima all’onda di neve, con la possibilità di riemergere quasi subito senza ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 9 febbraio 2021) Unaha colpito sabato un gruppo di 5 persone nello Utah. I ragazzi erano in motoslitta, in una zona da loro conosciuta e frequentata, quando il rumore dellali ha allertati. Ilmostra immagini a dir poco terrificanti quelle riprese tramite cellulari e Go Pro. La massiccia, la cui violenza impressionante è ben evidente dal, è stata preceduta da un tremore della montagna. La spedizione, prima di accorgersi dellache veniva addosso, ha subito pensato ad un terremoto. Non c’è stato in alcun modo il tempo per provare a sfuggire allasi intuisce dal. Fortuna ha voluto che uno di loro rimanesse in cima all’onda di neve, con la possibilità di riemergere quasi subito senza ...

Ultime Notizie dalla rete : Sepolti sotto Sestriere, valanga uccide due famosi alpinisti

Patrick Negro e Carlo Alberto Cimenti sono stati sepolti dalla neve a Cesana. I corpi dei due alpinisti dispersi sotto una valanga al confine tra i comuni di Cesana e Sauze di Cesana sono stati recuperati dal Soccorso Alpino. Le vittime, Patrick ...

Gemelle 'sfrattate' da tomba perché di colore/ Tribunale di Verona non può opporsi...

...indica i nominativi dei soli parenti stretti delle due famiglie che possono esservi sepolti. ... Neanche una lapide ad indicare che lì sotto giacciono Asfene e Raffaella Guglielmi . " È stato un dolore ...

Seconda ondata, frena la mortalità: «Ma a marzo epidemia sottostimata»

Basta un numero a rievocare l’immagine dei camion dell’esercito a marzo mentre portano via le bare da Bergamo che non riesce più a seppellire i suoi morti: 946,7%. È la percentuale di aumento massimo ...

