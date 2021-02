Semifinali Coppa Italia | Juventus-Inter | terzo capitolo del Derby d’Italia

(Di martedì 9 febbraio 2021) Stasera andrà in scena il3 di questa stagione tra. Parliamo della gara di ritorno valida per la semifinale di, si parte dal punteggio di 2-1 dell’andata in favore dei bianconeri di Pirlo. L’andata è stata decisa da episodi, vedi il pasticcio condiviso tra Bastoni-Handanovic e l’ingenuità di Young in occasione del rigore su Cuadrado., la finale è dietro l’angolo Ladi Pirlo arriva da un filotto di partite e di risultati che ha dell’incredibile. Dopo la sconfitta in campionato per 2-0 contro i nerazzurri, i bianconeri hanno infilato 6 vittorie su 6 gare, segnando 14 gol e subendone solamente uno. Ladi Pirlo è stata capace di capire il momento: c’era da vincere e inanellare tante ...

SkySport : ?? INTER-JUVENTUS 1-2 Risultato finale ? ? #Martinez (9') ? rig. #Ronaldo (26') ? #Ronaldo (35') ? ?… - SiamoPartenopei : Coppa Italia, oggi iniziano le semifinali di ritorno: ecco il programma - v33Redazione : Hockey Coppa Italia: domani le semifinali - zazoomblog : Coppa Italia su Rai 1 le semifinali di ritorno martedì 9 febbraio Juventus – Inter - #Coppa #Italia #semifinali… - internewsit : Coppa Italia, ritorno semifinali: i calciatori diffidati e squalificati - -

Ultime Notizie dalla rete : Semifinali Coppa

Fanpage

La prima semifinale di ritorno dellaItalia è il derby d'Italia, Juventus - Inter. La squadra di Conte deve cercare di ribaltare il risultato della gara d'andata. Mercoledì, invece, è il turno di Atalanta e Napoli, che all'andata ...Al via questa sera ledi ritorno dellaItalia 2020 - 21. Questo il programma delle due gare trasmesse entrambe in diretta TV in chiaro su Rai Uno alle ore 20:45: MARTEDI' 9 FEBBRAIO: Juventus - Inter (...Stasera andrà in scena il capitolo 3 di questa stagione tra Juventus-Inter. Parliamo della gara di ritorno valida per la semifinale di Coppa Italia, si parte dal punteggio di 2-1 dell’andata in favore ...due ammonizioni in sole tre partite di Coppa Italia che lo costringeranno a non essere in campo a fermare Insigne e compagni nella semifinale di ritorno con il Napoli. Un’assenza pesante per la ...