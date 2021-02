Selvaggia Lucarelli sfotte Giorgia Meloni. Come la prenderà la politica? (Di martedì 9 febbraio 2021) Selvaggia Lucarelli è una giornalista che ha fatto degli attacchi e del sarcasmo (spesso eccessivo) la sua professione e ragione di vita. Oltre ai social usa anche le testate per le quali scrive, Come TPI e Il fatto Quotidiano per sferrare colpi a destra e a manca. Un tweet sarcastico? Uno degli ultimi ieri, un tweet con l’immagine della politica Giorgia Meloni con un ombretto glitterato e la didascalia e mo’ di sfottò: “La Meloni con quel glitter ci sta dicendo qualcosa.“ La Meloni con quel glitter ci sta dicendo qualcosa. pic.twitter.com/LunZ3e5qBA— Selvaggia Lucarelli (@stanzaSelvaggia) February 8, 2021 Immediate le repliche alla sua battuta senza senso, la prima di Guido Crosetto, ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 9 febbraio 2021)è una giornalista che ha fatto degli attacchi e del sarcasmo (spesso eccessivo) la sua professione e ragione di vita. Oltre ai social usa anche le testate per le quali scrive,TPI e Il fatto Quotidiano per sferrare colpi a destra e a manca. Un tweet sarcastico? Uno degli ultimi ieri, un tweet con l’immagine dellacon un ombretto glitterato e la didascalia e mo’ di sfottò: “Lacon quel glitter ci sta dicendo qualcosa.“ Lacon quel glitter ci sta dicendo qualcosa. pic.twitter.com/LunZ3e5qBA—(@stanza) February 8, 2021 Immediate le repliche alla sua battuta senza senso, la prima di Guido Crosetto, ...

stanzaselvaggia : Nessun capolavoro, bensì l'omicidio-suicidio di un vanaglorioso a cui interessa non solo far fallire le feste, ma a… - stanzaselvaggia : Il Grande fratello e quei concorrenti che entrano nei reality per la stessa ragione per cui vengono espulsi. - La_Shrew : @metaanto @stanzaselvaggia @GiorgiaMeloni Ma quindi lei si indigna per il presunto 'body shaming' di Selvaggia Luca… - AdamLink75 : @MariaRo51490621 @stanzaselvaggia L'ho letto e capisco benissimo. Lei ha detto chi va per questi mari questi pesci… - foggylady : RT @LorenzaD_: Non Selvaggia Lucarelli che parla del glitter sugli occhi della Meloni e viene accusata di bullismo e bodyshaming. Ragazzi,… -