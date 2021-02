Secondo giorno di consultazioni: obiettivi politici e orizzonti sociali che ne escono (Di martedì 9 febbraio 2021) Mario Draghi ha incontrato le forze politiche della giornata di oggi, i partiti maggiori partendo da Lega e Cinque Stelle, Partito Democratico, IV e altri. Il nuovo incaricato ha spiegato il suo piano di riforma per l’Italia, che deve uscire dalla fase di depressione psicologica ed economica che la pandemia ha creato. Ci sono quattro ambiti importanti in cui le forze politiche ascoltate oggi dovranno impegnare le loro risorse migliori anche se ancora non si è parlato di ministeri: scuola, fisco, riforma della giustizia e burocrazia. Tutto è fortemente connesso al Recovery Plan, un parlamentare ha riferito che il discorso di Draghi è stato molto lungo, perché ha presentato le macro aree che impegneranno tutte le varie delegazioni. Un programma ad ampio respiro dove si torna a parlare di maxi riforme come obiettivo e azione importante di ripresa. Bilancio europeo comune, ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Mario Draghi ha incontrato le forze politiche della giornata di oggi, i partiti maggiori partendo da Lega e Cinque Stelle, Partito Democratico, IV e altri. Il nuovo incaricato ha spiegato il suo piano di riforma per l’Italia, che deve uscire dalla fase di depressione psicologica ed economica che la pandemia ha creato. Ci sono quattro ambiti importanti in cui le forze politiche ascoltate oggi dovranno impegnare le loro risorse migliori anche se ancora non si è parlato di ministeri: scuola, fisco, riforma della giustizia e burocrazia. Tutto è fortemente connesso al Recovery Plan, un parlamentare ha riferito che il discorso di Draghi è stato molto lungo, perché ha presentato le macro aree che impegneranno tutte le varie delegazioni. Un programma ad ampio respiro dove si torna a parlare di maxi riforme come obiettivo e azione importante di ripresa. Bilancio europeo comune, ...

MediasetTgcom24 : Crisi, Berlusconi atterrato a Roma: andrà a consultazioni Draghi #governodraghi - MediasetTgcom24 : Gentiloni: 'Con Draghi accadranno le cose giuste' #governodraghi - markgmm : @_DAGOSPIA_ Sono decisamente irritato.Dopo il secondo giorno non c'è nessuno che mi dica come ha accompagnato la fi… - Tini97Milan1899 : RT @Nicol35807036: Bella foto trovata su - Batman91307601 : @lucianoghelfi Cosa si inventerà ancora, #Draghi, per dare il tempo al #movimento5stelle di fare la sceneggiata su… -