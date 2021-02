‘Se rivuoi il telefono devi darci 300€’, ragazza ricattata da 2 nigeriani: arrestati (Di martedì 9 febbraio 2021) Domenica scorsa, ha perduto il telefono cellulare e, quando ha provato a chiamare il proprio numero, dall’altra parte una voce maschile con accento straniero, le ha chiesto 300 euro per riaverlo. La denuncia Spaventata, la vittima, si è recata negli uffici di polizia del XV Distretto Ponte Milvio, diretto da Luigi Mangino, dove ha denunciato quanto le stava accadendo. D’accordo con gli investigatori, quando il malvivente l’ha ricontattata per darle un appuntamento, la donna ha accettato. L’orario dell’incontro, fissato per il giorno successivo, nei pressi della Stazione Termini, è stato ripetutamente cambiato dall’interlocutore, che, alla fine, ha deciso di incontrare la donna nei pressi del binario 11. Lì, gli investigatori, ben nascosti, hanno potuto notare la presenza di due uomini di colore, uno dei quali, contattato telefonicamente dalla vittima, ha estratto un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 febbraio 2021) Domenica scorsa, ha perduto ilcellulare e, quando ha provato a chiamare il proprio numero, dall’altra parte una voce maschile con accento straniero, le ha chiesto 300 euro per riaverlo. La denuncia Spaventata, la vittima, si è recata negli uffici di polizia del XV Distretto Ponte Milvio, diretto da Luigi Mangino, dove ha denunciato quanto le stava accadendo. D’accordo con gli investigatori, quando il malvivente l’ha ricontattata per darle un appuntamento, la donna ha accettato. L’orario dell’incontro, fissato per il giorno successivo, nei pressi della Stazione Termini, è stato ripetutamente cambiato dall’interlocutore, che, alla fine, ha deciso di incontrare la donna nei pressi del binario 11. Lì, gli investigatori, ben nascosti, hanno potuto notare la presenza di due uomini di colore, uno dei quali, contattato telefonicamente dalla vittima, ha estratto un ...

CorriereCitta : ‘Se rivuoi il telefono devi darci 300€’, ragazza ricattata da 2 nigeriani: arrestati - StiliEnrico : @louist_9124 @PaytonMFake lo rivuoi ma ti sei mai chiesto se lui farebbe lo stesso per te? - BitForum1 : Rivuoi la scelta, rivuoi il controllo Rivoglio le mie ali nere, il mio mantello La chiave della felicità è la disob… - gabkatsuki : @nightxchanges_ Ma no perché dopo si assorbe e poi se ne rivuoi ancora è una rottura starli a rimetterli sempre inv… - stacce2021 : @aralia_a A me Draghi come pagamento me pare sufficiente. ?? Se rivuoi un governo mi dai Draghi o non se ne fa niente. -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Se rivuoi Sei di Palermo se… « Palermo blog – Rosalio Rosalio.it