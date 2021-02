Scuole Campania, De Luca pensa alla Dad dalle elementari alle superiori. Le ultime notizie (Di martedì 9 febbraio 2021) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ritiene che la didattica in presenza vada sospesa nelle Scuole, dalle elementari alle superiori, visto l'incremento del contagio scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 febbraio 2021) Il presidente della RegioneVincenzo Deritiene che la didattica in presenza vada sospesa nelle, visto l'incremento del contagio scolastico. L'articolo .

SkyTG24 : Covid, allarme contagi in Campania. De Luca pensa alla Dad in tutte le scuole - fattoquotidiano : Covid, De Luca: “Grave ripresa dei contagi per movida e apertura scuole in Campania, così non reggiamo”. Poi accusa… - DilectisG : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, CASI IN AUMENTO IN TUTTE LE SCUOLE: VALUZIONE GENERALE INSIEME A PREFETTI E SINDACI (a cura dell’Unità di Cr… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, CASI IN AUMENTO IN TUTTE LE SCUOLE: VALUZIONE GENERALE INSIEME A PREFETTI E SINDACI (a cura dell’Unità d… - apetrazzuolo : COVID-19 - Regione Campania: casi in aumento in tutte le scuole, valutazione generale insieme a prefetti e sindaci… -