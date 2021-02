Scuola: Vaccini, precariato e lezioni fino a giugno: «Stop alle speculazioni» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Prima che Draghi parli dei suoi programmi sono i partiti a farlo per lui scatenando la corsa ad appropriarsi delle proposte sull’allungamento di 15 giorni delle lezioni a fine giugno, sull’eventuale stabilizzazione di 200 mila precari e, l’ultima indiscrezione dopo le consultazione di ieri, la vaccinazione del personale scolastico. L’unica cosa certa è il caos e l’autonomia differenziata nell’istruzione lasciati dal governo Conte 2, dalla ministra Azzolina e dalle regioni. «La soluzione non può essere il prolungamento generalizzato del calendario, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Prima che Draghi parli dei suoi programmi sono i partiti a farlo per lui scatenando la corsa ad appropriarsi delle proposte sull’allungamento di 15 giorni dellea fine, sull’eventuale stabilizzazione di 200 mila precari e, l’ultima indiscrezione dopo le consultazione di ieri, la vaccinazione del personale scolastico. L’unica cosa certa è il caos e l’autonomia differenziata nell’istruzione lasciati dal governo Conte 2, dalla ministra Azzolina e dregioni. «La soluzione non può essere il prolungamento generalizzato del calendario, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

meb : Abbiamo condiviso con il presidente Draghi le priorità per il Paese, dal piano vaccini alla scuola, dall’apertura d… - FontanaPres : Bravo Matteo. Campagna vaccini, scuola, ambiente, lavoro, rimodulazione della tassazione, semplificazione... Sono… - ilfoglio_it : Draghi indica negli insegnanti e nel personale scolastico le categorie prioritarie a cui somministrare i vaccini, m… - Gaetana21424492 : RT @claudiocerasa: Non solo i nuovi calendari. Sulla scuola Draghi ha in mente una rivoluzione: vaccini di massa ai docenti, cambiando il p… - cottinilor : RT @claudiocerasa: Non solo i nuovi calendari. Sulla scuola Draghi ha in mente una rivoluzione: vaccini di massa ai docenti, cambiando il p… -