Sconcerti: Pelé inventava calcio, Ronaldo lo chiude. E’ stato il miglior attaccante del dopoguerra (Di martedì 9 febbraio 2021) Cristiano Ronaldo ha raggiunto Pelé nella classifica dei marcatori universali, ma è sbagliato paragonarli, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. In primo luogo, il calcio, ai tempi di Pelè, era una cosa diversa, a partire dal terreno di gioco, dalla forma del pallone e dal tessuto di cui era formato. Oggi è cambiato persino il fisico dei calciatori. “Pelé fu l’inventore del nuovo gol, lo spettacolo che faceva da cornice alla ricostruzione del mondo, dall’Europa al Giappone. Stupì e vinse nel primo Mondiale trasmesso in televisione, fu una vera e propria apparizione, uno spot universale al dovere di divertirsi”. E Sconcerti arriva a Ronaldo. Scrive: “è stato a mio parere il miglior attaccante del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 febbraio 2021) Cristianoha raggiuntonella classifica dei marcatori universali, ma è sbagliato paragonarli, scrive Mariosul Corriere della Sera. In primo luogo, il, ai tempi di Pelè, era una cosa diversa, a partire dal terreno di gioco, dalla forma del pallone e dal tessuto di cui era formato. Oggi è cambiato persino il fisico dei calciatori. “fu l’inventore del nuovo gol, lo spettacolo che faceva da cornice alla ricostruzione del mondo, dall’Europa al Giappone. Stupì e vinse nel primo Mondiale trasmesso in televisione, fu una vera e propria apparizione, uno spot universale al dovere di divertirsi”. Earriva a. Scrive: “èa mio parere ildel ...

