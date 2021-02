Sci di fondo | Mondiali junior 2021 | le sprint di Vuokatti vanno a Moilanen e Skinder Italiani lontani

(Di martedì 9 febbraio 2021) Sono cominciati oggi ie Under 23 di sci diper l’edizione, di scena in questa settimana a, in Finlandia. Si è iniziato con le due provea tecnica classica maschile e femminile, rispettivamente sulle distanze dei 1400 e 1100 metri. Al maschile, dominatore assoluto è il classe 2001 finlandese Niilo, che nelle qualificazioni rifila oltre 5 secondi a tutti per poi battere, in finale, con il tempo di 3’08?85, il norvegese Lars Agnar Hjelmeset (+1?68) e lo svedese Emil Danielsson (+2?20). L’anno scorso, a Oberwiesenthal, era giunto 21°, quando laera a tecnica libera e l’aveva vinta il norvegese Ansgar Evensen. Al femminile, invece, le qualificazioni premiano la polacca ...

