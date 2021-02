Sci alpino | nuovo calendario Mondiali e programma | le ipotesi E domani nevica…

(Di martedì 9 febbraio 2021) I2021 di scisono nati sotto una cattiva stella. Per il momento il maltempo è il grande protagonista a Cortina d’Ampezzo, dove gli atleti non hanno ancora avuto modo di regalare spettacolo in pista. Prima una fitta nevicata che ha impedito la disputa della combinata femminile nella giornata di ieri, oggi un banco di nebbia che ha costretto a non far svolgere il superG femminile. Ilera già stato rivoluzionato poche ore fa, con il rinvio della combinata a lunedì 15 febbraio e il posticipo di un paio di giorni del superG maschile (da martedì 9 a giovedì 11 febbraio). A questo punto, però, dopo quanto (non) successo oggi sull’Olympia delle Tofane, ildeisubirà unstravolgimento, che verrà comunicato nelle prossime ore dagli ...

Altra falsa partenza per i Mondiali di Cortina. Dopo la cancellazione ieri della combinata femminile, il SuperG femminile che avrebbe dovuto aprire oggi la rassegna iridata, è stato annullata per ...Niente da fare, il Mondiale dia Cortina non riesce proprio a partire. Dopo la cancellazione della combinata femminile prevista per lunedì e il posticipo del Super G maschile , anche il Super G femminile deve alzare ...Il Super-G femminile dei Mondiali di sci alpino di Cortina 2021 è stato rinviato a causa della nebbia: sarà recuperato nei prossimi giorni. Era in programma alle 13, ma è stato posticipato alle 14 e q ...