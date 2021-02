Sci alpino | Mondiali di Cortina in salita | l’inizio della competizione slitta di tre giorni

(Di martedì 9 febbraio 2021) Sci, il programma e info streaming deidi. L’Italia è pronta al grande evento.D’AMPEZZO – Il programma e info streaming deidi. L’Italia è pronta ad ospitare l’evento iridato di sci. La manifestazione era in programma dall’8 al 21 febbraio, ma le condizioni meteo hanno fattoreall’11. Italia protagonista – I nostri atleti si candidano ad essere protagonisti. In campo maschile le maggiori possibilità sono nelle discipline veloci, ma la speranza è anche nello slalom speciale con Alex Vinatzer. Le ragazze si preparano a confermare i risultati in Coppa del Mondo. L’assenza di Sofia Goggia potrebbe pesare soprattutto in discesa. La bergamasca era la più in ...

Davvero una di noi. Abbiamo raggiunto Federica Brignone , virtualmente a Cortina, dove è impegnata nei Campionati Mondiali di2021 . E prima di raccontarvi di lei, delle sue medaglie sugli, della sua storia, dei progetti ambientalisti e di una nuova collaborazione nel campo della bellezza, vi raccontiamo del ...Niente da fare: dopo la grande nevicata, la nebbia. Il super - G che avrebbe dovuto aprire i mondiali didi Cortina d'Ampezzo (Belluno) è stato rinviato, dopo l'ultimo tentativo di partenza alle 14.30. Ieri a causa della neve fresca caduta in abbondanza era stata rinviata la combinata ...Quando guarirò farò di tutto per rimettermi in forma il prima possibile» Spero di ottenere il prossimo per meriti sportivi» - ha dichiarato la sciatrice azzurra. Sui tempi del suo ritorno in pista, in ...Ted Ligety ha annunciato il suo ritiro. Il fuoriclasse statunitense appenderà gli sci al chiodo al termine del gigante dei Mondiali di Cortina d'Ampezzo 2021, in programma venerdì 19 febbraio. Il riba ...