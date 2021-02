Sci alpino | Mondiali 2021 Marta Bassino | “Giornata impegnativa a livello mentale”

Leggi su oasport

(Di martedì 9 febbraio 2021) Unaestenuante che alla fine ha portato un nulla di fatto. Lunghissima attesa, ma la nebbia non ha lasciato scampo: anche oggi è arrivato un rinvio aidi sciin quel di Cortina. Il SuperG femminile sarà recuperato giovedì 11 febbraio. Un vero peccato soprattutto per le atlete che per ore hanno dovuto attendere una partenza che poi non è mai arrivata. Queste le parole di, che avrebbe dovuto prendere il via con il pettorale numero 1: “Mi affacciavo perché ero pronta a partire, ma non si vedeva neanche la prima porta. Partire così, al buio, sarebbe stato difficile. È stata unalunga e moltosoprattutto a, ero prontissima, visto che ero la prima a scendere. Son ...