Scarlatti Live in Streaming: La Cappella Neapolitana diretta da Antonio Florio (Di martedì 9 febbraio 2021) Continuano gli appuntamenti con l'Associazione Scarlatti in programma sabato 13 e domenica 14 febbraio con il concerto di La Cappella Neapolitana diretta da Antonio Florio. Con il nobile e significativo impegno che l'Associazione Scarlatti continua a difendere ed esaltare, si conclude l'appuntamento con la "Scarlatti Live IN Streaming 2021": un appuntamento altamente significativo visto che a un

...1 febbraio 2021 Il pasticciere Antonio Cafiero e la 'MasterChef' Imma Gargiulo insieme live per due ... Grande Gelateria 2020 - Mennella, Via Scarlatti 97, Napoli; Casa Infante, Via Toledo 258, Napoli. A ...

Associazione Scarlatti, concerto in streaming del pianista Federico Colli

... dopo il prezioso omaggio a Beethoven nel 250° anniversario dalla nascita del grande compositore tedesco, con l' Integrale delle Sonate per violino e pianoforte , la SCARLATTI LIVE IN STREAMING 2021 ...

Associazione Scarlatti: il prossimo appuntamento con la grande musica è fissato per sabato 6 e domenica 7 Febbraio 2021, con il recital pianistico di Federico Colli.

dopo il prezioso omaggio a Beethoven nel 250° anniversario dalla nascita del grande compositore tedesco, con l' Integrale delle Sonate per violino e pianoforte , la SCARLATTI LIVE IN STREAMING 2021 ...

Associazione Scarlatti: il prossimo appuntamento con la grande musica è fissato per sabato 6 e domenica 7 Febbraio 2021, con il recital pianistico di Federico Colli.