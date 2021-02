Sanremo, promozione per Giovanna Civitillo: cosa condurrà la moglie di Amadeus (Di martedì 9 febbraio 2021) Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, avrà un ampio spazio collegato al Festival di Sarnemo 2021 in Rai. Ecco il suo nuovo ruolo. Il nuovo ruolo di Giovanna Civitillo in Rai Nel braccio di ferro che ha coinvolto Viale Mazzini e il Ministero della Salute e Il Comitato Tecnico – Scientifico, la notizie è passata un po’ in sordina. Eppure, la moglie del direttore artistico e conduttore de Il Festival di Sanremo 2021 Amadeus, avrà un ruolo importantissimo nella kermesse. Giovanna Civitillo, infatti, sarà al timone di PrimaFestival, anteprima della trasmissione in onda su Rai Uno dal 27 febbraio al 6 marzo 2021. Al suo fianco Giovanni Vernia e Valeria Graci. Secondo le prime ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 9 febbraio 2021)di, avrà un ampio spazio collegato al Festival di Sarnemo 2021 in Rai. Ecco il suo nuovo ruolo. Il nuovo ruolo diin Rai Nel braccio di ferro che ha coinvolto Viale Mazzini e il Ministero della Salute e Il Comitato Tecnico – Scientifico, la notizie è passata un po’ in sordina. Eppure, ladel direttore artistico e conduttore de Il Festival di2021, avrà un ruolo importantissimo nella kermesse., infatti, sarà al timone di PrimaFestival, anteprima della trasmissione in onda su Rai Uno dal 27 febbraio al 6 marzo 2021. Al suo fianco Giovanni Vernia e Valeria Graci. Secondo le prime ...

