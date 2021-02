Sanremo, la storia si ripete: si fanno i nomi di Benigni e Celentano. Il web: quanto prenderanno? (Di martedì 9 febbraio 2021) A Sanremo 2021 forse arriverà un’accoppiata di super-ospiti: Adriano Celentano e Roberto Benigni. È lo stesso Amadeus, presentatore e direttore artistico, a confermarlo nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento. «Confermo che c’è stato un incontro per avere Celentano e Benigni e siamo in attesa della loro risposta. Averli insieme sarebbe fantastico…». Chissà quanto ci costerà. Lo scorso anno erano scoppiate furibonde polemiche per un ipotetico cachet stellare per Benigni. Dagospia aveva riportato la notizia che in Rai era giunta la richiesta economica di Benigni per Sanremo: «All’ufficio risorse artistiche mormorano che il comico toscano vorrebbe 300mila euro». Era scoppiato il putiferio. Ma era ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 febbraio 2021) A2021 forse arriverà un’accoppiata di super-ospiti: Adrianoe Roberto. È lo stesso Amadeus, presentatore e direttore artistico, a confermarlo nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento. «Confermo che c’è stato un incontro per averee siamo in attesa della loro risposta. Averli insieme sarebbe fantastico…». Chissàci costerà. Lo scorso anno erano scoppiate furibonde polemiche per un ipotetico cachet stellare per. Dagospia aveva riportato la notizia che in Rai era giunta la richiesta ecoca diper: «All’ufficio risorse artistiche mormorano che il comico toscano vorrebbe 300mila euro». Era scoppiato il putiferio. Ma era ...

