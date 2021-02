**Sanremo: Coletta, 'festival farà sentire meno soli italiani** (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Saltare Sanremo a pie' pari voleva dire aumentare il senso di disorientamento. Vivo questo festival come un dovere del servizio pubblico per far sentire meno soli gli italiani". Lo ha detto il direttore di Rai1, Stefano Coletta, nella tradizionale conferenza stampa di avvicinamento al festival, che si tiene normalmente a circa un mese dal via e che quest'anno si tiene online. Il festival, ha sottolineato è "un'occasione di unione del Paese, fa parte del nostro percorso identitario. È un appuntamento che unisce davanti alla tv la famiglia, tutti quelli che attraverso Sanremo sono cresciuti". Coletta ha aggiunto che "la speranza è che questo rito collettivo possa non essere il festival della rinascita come ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Saltare Sanremo a pie' pari voleva dire aumentare il senso di disorientamento. Vivo questocome un dovere del servizio pubblico per fargli italiani". Lo ha detto il direttore di Rai1, Stefano, nella tradizionale conferenza stampa di avvicinamento al, che si tiene normalmente a circa un mese dal via e che quest'anno si tiene online. Il, ha sottolineato è "un'occasione di unione del Paese, fa parte del nostro percorso identitario. È un appuntamento che unisce davanti alla tv la famiglia, tutti quelli che attraverso Sanremo sono cresciuti".ha aggiunto che "la speranza è che questo rito collettivo possa non essere ildella rinascita come ...

