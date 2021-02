Sanremo: Amadeus punta alla Bertè, Fiorello omaggia Little Tony, Achille Lauro con 5 quadri “mai visti prima” (Di martedì 9 febbraio 2021) In diretta dalla conferenza stampa streaming di oggi, martedì 9 febbraio, tutte le novità sulla prossima edizione del Festival di Sanremo. “Per me non può esistere un Festival senza Fiorello”: queste le prime parole di Amadeus, nel suo intervento durante la conferenza stampa streaming di oggi. “Con noi anche Achille Lauro, un vero performer che l’anno scorso ci ha regalato un’altra grande emozione. Stavolta sarà ospite tutte le sere, con cinque quadri bellissimi, che sta preparando e che raccontano tante cose. L’altro ospite è un grandissimo campione del calcio, Zlatan Ibrahimovi?, che mi ha già regalato la maglia. È un personaggio del calcio strepitoso che sta facendo le fortune del Milan, ma che è da scoprire perché è davvero un numero uno ed è tante altre cose. Lo ... Leggi su velvetmag (Di martedì 9 febbraio 2021) In diretta dconferenza stampa streaming di oggi, martedì 9 febbraio, tutte le novità sulla prossima edizione del Festival di. “Per me non può esistere un Festival senza”: queste le prime parole di, nel suo intervento durante la conferenza stampa streaming di oggi. “Con noi anche, un vero performer che l’anno scorso ci ha regalato un’altra grande emozione. Stavolta sarà ospite tutte le sere, con cinquebellissimi, che sta preparando e che raccontano tante cose. L’altro ospite è un grandissimo campione del calcio, Zlatan Ibrahimovi?, che mi ha già regalato la maglia. È un personaggio del calcio strepitoso che sta facendo le fortune del Milan, ma che è da scoprire perché è davvero un numero uno ed è tante altre cose. Lo ...

IlContiAndrea : #Amadeus 'Non è detto che non ci sia anche Emma sul palco. Tutto è possibile a Sanremo' #Sanremo2021 - zazoomblog : Conferenza stampa Sanremo 2021 Amadeus: “Leggerezza e spensieratezza non devono mancare” - #Conferenza #stampa… - VelvetMagIta : #Sanremo tutte le novità sul festival dalla conferenza stampa in corso: Amadeus punta alla Bertè, Fiorello omaggia… - Valentina_Deci : RT @IlContiAndrea: #Amadeus 'Non è detto che non ci sia anche Emma sul palco. Tutto è possibile a Sanremo' #Sanremo2021 - unbelrumore : RT @IlContiAndrea: #Amadeus 'Non è detto che non ci sia anche Emma sul palco. Tutto è possibile a Sanremo' #Sanremo2021 -