Sanremo, Amadeus presenta il Festival: "Grande show di rinascita" (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – Rinascita e consapevolezza, ma senza dimenticare il grande show per non lasciare soli gli italiani e regalare gioia a tutto il pubblico in questo momento difficile che stiamo vivendo. Queste sono le premesse della 71esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo, per la seconda volta 'orchestrato' da Amadeus. "L'obiettivo di quest'anno è rendere la 'macchina sanremese' unica nel suo genere, ma speriamo che sia solo una parentesi perché vorremmo che il prossimo anno torni alla sua assoluta normalità", ha detto il direttore artistico in occasione della conferenza stampa che si è svolta a Roma nella sede Rai di viale Mazzini e non come da tradizione nel Casinò di Sanremo. Ad accompagnare il direttore e conduttore della kermesse in questa edizione, che passerà alla storia, ci sarà nuovamente Fiorello. "Io e Fiore pur sapendo che viviamo una situazione difficile dobbiamo trovare un equilibrio tra le 75 pagine del protocollo sanitario anti-Covid e le necessità dello show- ha continuato Amadeus- e abbiamo il dovere di dare al pubblico cinque serate di serenità in questo Festival che sarà una piccola rinascita e un grande show. È un Sanremo difficile ma noi abbiamo il dovere di sorridere e di non fermare la musica". GLI OSPITI FISSI DI SANREMO 2021

