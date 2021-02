Sanremo, Amadeus: “Deve essere il Festival della ripartenza” (Di martedì 9 febbraio 2021) Ci siamo quasi: dal 2 al 6 marzo parte la 71° edizione Il Festival delle polemiche, il Festival che tanto fa discutere è pronto ad aprire, questa volta davvero solo simbolicamente, le proprie porte. Alla conferenza stampa di questa edizione, la 71° esima è stato svelato il promo che andrà in onda da questa sera sui canali Rai e che vede protagonista Fiorello che doppia Matteo Renzi, l’uomo del momento. Fiorello, infatti, insieme ad Amadeus è una delle certezze di questa edizione. Proprio il Direttore Artistico ha parlato delle novità e di che Festival bisognerà aspettarsi. “Si comincia bene dal promo. È un Festival unico nel suo genere e speriamo sia così, vorremmo che il prossimo anno Sanremo torni alla normalità unico perché può creare uno spettacolo degno degli ultimi 70 anni. Sarà ... Leggi su 361magazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Ci siamo quasi: dal 2 al 6 marzo parte la 71° edizione Ildelle polemiche, ilche tanto fa discutere è pronto ad aprire, questa volta davvero solo simbolicamente, le proprie porte. Alla conferenza stampa di questa edizione, la 71° esima è stato svelato il promo che andrà in onda da questa sera sui canali Rai e che vede protagonista Fiorello che doppia Matteo Renzi, l’uomo del momento. Fiorello, infatti, insieme adè una delle certezze di questa edizione. Proprio il Direttore Artistico ha parlato delle novità e di chebisognerà aspettarsi. “Si comincia bene dal promo. È ununico nel suo genere e speriamo sia così, vorremmo che il prossimo annotorni alla normalità unico perché può creare uno spettacolo degno degli ultimi 70 anni. Sarà ...

