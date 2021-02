Sanremo 2021, le anticipazioni dalla conferenza stampa del 9 febbraio: ospiti e co – conduttrici (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi, martedì 9 febbraio 2021, la Rai ha tenuto in streaming la conferenza stampa che ha aperto ufficialmente il Festival di Sanremo. La nuova edizione è la numero settantuno e andrà in onda in prima serata su Rai 1, con la rinnovata conduzione di Amadeus, nel doppio ruolo di direttore artistico. Sanremo 2021, le anticipazioni dalla conferenza stampa del 9 febbraio La diretta web della conferenza stampa ha avuto inizio intorno alle 12.00 di stamattina e a partecipare sono stati i volti numero uno di Sanremo 2021. Su tutti, Amadeus e Fiorello, che hanno svelato le prime anticipazioni ufficiali ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi, martedì 9, la Rai ha tenuto in streaming lache ha aperto ufficialmente il Festival di. La nuova edizione è la numero settantuno e andrà in onda in prima serata su Rai 1, con la rinnovata conduzione di Amadeus, nel doppio ruolo di direttore artistico., ledel 9La diretta web dellaha avuto inizio intorno alle 12.00 di stamattina e a partecipare sono stati i volti numero uno di. Su tutti, Amadeus e Fiorello, che hanno svelato le primeufficiali ...

SanremoRai : ?? #Sanremo2021: segui la conferenza stampa in diretta streaming ???? - Raiofficialnews : ?? Tutti i big in gara a #Sanremo2021 ?? - Agenzia_Ansa : Giovanni #Vernia protagonista del PrimaFestival a #Sanremo. Il programma è dedicato ai retroscena della kermesse in… - marcodelucact60 : RT @Agenzia_Ansa: Orietta #Berti, io portabandiera della melodia italiana a #Sanremo. Al #festival per la 12/a volta, a 29 anni dall'ultima… - TweetNotizie : Sanremo, Amadeus: 'Un festival difficile, ma abbiamo il dovere di sorridere'. Fiorello con la maschera di Renzi -