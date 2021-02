Sanremo 2021, il promo di Fiorello-Renzi: «Mettiamo in crisi il Festival» – Video (Di martedì 9 febbraio 2021) Spot Sanremo 2021 Dopo aver messo in crisi il governo Conte, Matteo Renzi si dedica a Sanremo. Succede nel primo promo ufficiale della kermesse, in onda da stasera sulle reti Rai. In realtà si tratta di una gag: nel Video che lancia la rassegna canora, Fiorello appare con una “faccia di cortesia” che ritrae il volto dell’ex premier toscano e lancia la surreale idea di ignorare il Festival. Nello spot, il finto Renzi con la voce di Fiorello appare accanto ad una scritta emblematica: CIS – Comitato Ignora Sanremo. E ironicamente afferma: “Ho il volto coperto per una questione di sicurezza, questa è solo una faccia di cortesia. Perché ignorare il Festival? Perché se ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 9 febbraio 2021) SpotDopo aver messo inil governo Conte, Matteosi dedica a. Succede nel primoufficiale della kermesse, in onda da stasera sulle reti Rai. In realtà si tratta di una gag: nelche lancia la rassegna canora,appare con una “faccia di cortesia” che ritrae il volto dell’ex premier toscano e lancia la surreale idea di ignorare il. Nello spot, il fintocon la voce diappare accanto ad una scritta emblematica: CIS – Comitato Ignora. E ironicamente afferma: “Ho il volto coperto per una questione di sicurezza, questa è solo una faccia di cortesia. Perché ignorare il? Perché se ...

