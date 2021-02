Sanremo 2021, il promo di Fiorello-Renzi: “Mettiamo in crisi il Festival” VIDEO (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi, martedì 9 febbraio, si è tenuta la conferenza stampa sul Festival di Sanremo 2021. In tale occasione, Amadeus ha presentato gli ospiti e i cantanti in gara e non solo. In tale occasione, infatti, è stato mostrato anche il primo promo ufficiale della settantunesima edizione della competizione canora. Il protagonista della clip è stato Fiorello, braccio destro del direttore artistico, il quale ha dato luogo ad una scenetta perfettamente in linea con il momento storico e politico in cui riversa l’Italia. Il VIDEO in questione, infatti, prende il nome di “Mettiamo in crisi il Festival” e il volto del comico è coperto da un’immagine cartonata dell’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Inutile dire quanto scalpore ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi, martedì 9 febbraio, si è tenuta la conferenza stampa suldi. In tale occasione, Amadeus ha presentato gli ospiti e i cantanti in gara e non solo. In tale occasione, infatti, è stato mostrato anche il primoufficiale della settantunesima edizione della competizione canora. Il protagonista della clip è stato, braccio destro del direttore artistico, il quale ha dato luogo ad una scenetta perfettamente in linea con il momento storico e politico in cui riversa l’Italia. Ilin questione, infatti, prende il nome di “inil” e il volto del comico è coperto da un’immagine cartonata dell’ex Presidente del Consiglio Matteo. Inutile dire quanto scalpore ...

