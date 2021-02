Sanremo 2021, il nuovo promo con la “faccia di cortesia” di Matteo Renzi (Fiorello) (Di martedì 9 febbraio 2021) Il nuovo promo di Sanremo con la faccia di Renzi è geniale. Sarà che in questi casi è difficile non dare un giudizio: quando c’è di mezzo Fiorello è quasi tutto ‘sopra il livello’. Stavolta lo showman invita a non guardare il Festival. Perché? Perché “se va bene Nasello (Amadeus) ne vorrà fare un terzo”. E allora ci vorrebbe “quello toscano bravo a fare le crisi”. Fiorello dice di non ricordare il nome, ma “la faccia di cortesia”… Uno può pensare “mancanza di par condicio?“. Niente affatto. Seguiranno altri politici. Intanto l’invito è a ignorare il Festival. Ottima mossa di marketing, ottimo promo. ECCO IL promo: GUARDA L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Ildicon ladiè geniale. Sarà che in questi casi è difficile non dare un giudizio: quando c’è di mezzoè quasi tutto ‘sopra il livello’. Stavolta lo showman invita a non guardare il Festival. Perché? Perché “se va bene Nasello (Amadeus) ne vorrà fare un terzo”. E allora ci vorrebbe “quello toscano bravo a fare le crisi”.dice di non ricordare il nome, ma “ladi”… Uno può pensare “mancanza di par condicio?“. Niente affatto. Seguiranno altri politici. Intanto l’invito è a ignorare il Festival. Ottima mossa di marketing, ottimo. ECCO IL: GUARDA L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

