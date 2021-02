Sanremo 2021: ecco cosa succede se un cantante ha il Covid (Di martedì 9 febbraio 2021) Claudio Fasulo, vice direttore Rai1 “Se un cantante dovesse essere positivo, dovrà ritirarsi come da regolamento“. E’ la dura legge anti-Covid che incombe sul Festival di Sanremo 2021. Dura sì, ma necessaria. Per garantire lo svolgimento dell’evento canoro in massima sicurezza (e nel rispetto del protocollo approvato dal Comitato tecnico scientifico), gli organizzatori hanno previsto regole ferree che riguarderanno anche gli artisti in gara ed il loro entourage. E che, a scanso di equivoci, sono state già messe nero su bianco. A spiegare le modifiche anti-Covid apportate al regolamento della kermesse è stato stamane il Vice Direttore di Rai1 Claudio Fasulo, rispondendo ad una specifica domanda della stampa sulle conseguenze dell’eventuale contagio di un cantante in gara. “E’ stata ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 9 febbraio 2021) Claudio Fasulo, vice direttore Rai1 “Se undovesse essere positivo, dovrà ritirarsi come da regolamento“. E’ la dura legge anti-che incombe sul Festival di. Dura sì, ma necessaria. Per garantire lo svolgimento dell’evento canoro in massima sicurezza (e nel rispetto del protocollo approvato dal Comitato tecnico scientifico), gli organizzatori hanno previsto regole ferree che riguarderanno anche gli artisti in gara ed il loro entourage. E che, a scanso di equivoci, sono state già messe nero su bianco. A spiegare le modifiche anti-apportate al regolamento della kermesse è stato stamane il Vice Direttore di Rai1 Claudio Fasulo, rispondendo ad una specifica domanda della stampa sulle conseguenze dell’eventuale contagio di unin gara. “E’ stata ...

