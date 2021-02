Sanremo 2021: co-conduttrici, ospiti e scenografia, tutte le novità sul Festival (Di martedì 9 febbraio 2021) Un po' Festival della rinascita, un po' Festival della consapevolezza (così lo ha definito il direttore di Rai1), un po' Festival del protocollo. Ora che la missione impossibile sta per cominciare, Sanremo 2021 debutterà il 2 marzo prossimo, Amadeus ha potuto affrontare il primo step Festivaliero liturgico, la conferenza stampa di presentazione della 71esima edizione, quella che - vada come vada - entrerà nella storia della tv. Il conduttore e direttore artistico prima smentisce le ricostruzioni delle ultime settimane - «non ho mai pensato di abbandonare il Festival» - poi palleggia in streaming con Fiorello rivelando i nomi degli ospiti certi, delle co-conduttrici e parla del «piano b» in caso di contagio di un cantante in gara. Ecco ... Leggi su panorama (Di martedì 9 febbraio 2021) Un po'della rinascita, un po'della consapevolezza (così lo ha definito il direttore di Rai1), un po'del protocollo. Ora che la missione impossibile sta per cominciare,debutterà il 2 marzo prossimo, Amadeus ha potuto affrontare il primo stepiero liturgico, la conferenza stampa di presentazione della 71esima edizione, quella che - vada come vada - entrerà nella storia della tv. Il conduttore e direttore artistico prima smentisce le ricostruzioni delle ultime settimane - «non ho mai pensato di abbandonare il» - poi palleggia in streaming con Fiorello rivelando i nomi deglicerti, delle co-e parla del «piano b» in caso di contagio di un cantante in gara. Ecco ...

