Sanremo 2021, che succede se Amadeus prende il Covid? C'è già il nome del sostituto (Di martedì 9 febbraio 2021) Il protocollo della Rai approvato dal Comitato tecnico scientifico per Sanremo 2021 ha stabilito quali sono le regole in caso Amadeus o un cantante risultino positivi al Covid. La Rai e il CTS hanno stabilito un rigido protocollo per Sanremo 2021: se Amadeus, per esempio, dovesse risultare positivo al Covid, è stato già nominato un sostituto. E si tratta di Fiorello. Martedì 2 marzo partirà il prossimo festival di Sanremo, l'ok è arrivato nei giorni scorsi dopo che Comitato tecnico scientifico ha detto si al protocollo presentato dalla Rai, dove si è deciso anche cosa succederà se un cantante o il conduttore dovessero risultare positivi al Covid-19. "Per i casi di positività o di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 febbraio 2021) Il protocollo della Rai approvato dal Comitato tecnico scientifico perha stabilito quali sono le regole in casoo un cantante risultino positivi al. La Rai e il CTS hanno stabilito un rigido protocollo per: se, per esempio, dovesse risultare positivo al, è stato già nominato un. E si tratta di Fiorello. Martedì 2 marzo partirà il prossimo festival di, l'ok è arrivato nei giorni scorsi dopo che Comitato tecnico scientifico ha detto si al protocollo presentato dalla Rai, dove si è deciso anche cosarà se un cantante o il conduttore dovessero risultare positivi al-19. "Per i casi di positività o di ...

