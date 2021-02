Sanremo 2021, Amadeus: “Negramaro e Amoroso ospiti” (Di martedì 9 febbraio 2021) I Negramaro e Alessandra Amoroso saranno ospiti del festival di Sanremo. Lo ha annunciato Amadeus nella conferenza stampa di avvicinamento al festival, in cui ha ribadito anche che ci sarà un “grande omaggio ad Ornella Vanoni il sabato sera, nella serata finale”. Il direttore artistico ha spiegato di essere al lavoro anche su altri ospiti: “Probabilmente – ha detto – ci sarà una predominanza italiana per ovvi motivi. E posso fare solamente i nomi di quelli contrattualmente chiusi”. “Sto pensando di portare sul palco Alessia Bonari”, l’infermiera-simbolo della prima onda del Covid, la cui foto del volto con i segni che la mascherina le aveva procurato sul volto ha fatto il giro del mondo, ha annunciato Amadeus. “Speriamo che possa e voglia essere con noi, perché mi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) Ie Alessandrasarannodel festival di. Lo ha annunciatonella conferenza stampa di avvicinamento al festival, in cui ha ribadito anche che ci sarà un “grande omaggio ad Ornella Vanoni il sabato sera, nella serata finale”. Il direttore artistico ha spiegato di essere al lavoro anche su altri: “Probabilmente – ha detto – ci sarà una predominanza italiana per ovvi motivi. E posso fare solamente i nomi di quelli contrattualmente chiusi”. “Sto pensando di portare sul palco Alessia Bonari”, l’infermiera-simbolo della prima onda del Covid, la cui foto del volto con i segni che la mascherina le aveva procurato sul volto ha fatto il giro del mondo, ha annunciato. “Speriamo che possa e voglia essere con noi, perché mi ...

