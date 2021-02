Sanremo 2021: Amadeus conferma Alessandra Amoroso e Negramaro tra gli ospiti (Di martedì 9 febbraio 2021) «È un periodo difficile, ma la Rai ha anche il compito di intrattenere», così Stefano Colletta, direttore di Rai 1, durante la conferenza stampa di Sanremo 2021. Che si farà – dal 2 al 6 marzo – con i debiti controlli sanitari perché serve un «Festival della consapevolezza», e della rinascita. Sanremo 2021: tutti i 26 Big in gara e i finalisti dei Giovani guarda le foto Per cinque serate si cercherà dunque di arrivare nella case degli italiani per contrastare il disorientamento, la paura. «Saltare a piè pari l’appuntamento con la ... Leggi su iodonna (Di martedì 9 febbraio 2021) «È un periodo difficile, ma la Rai ha anche il compito di intrattenere», così Stefano Colletta, direttore di Rai 1, durante la conferenza stampa di. Che si farà – dal 2 al 6 marzo – con i debiti controlli sanitari perché serve un «Festival della consapevolezza», e della rinascita.: tutti i 26 Big in gara e i finalisti dei Giovani guarda le foto Per cinque serate si cercherà dunque di arrivare nella case degli italiani per contrastare il disorientamento, la paura. «Saltare a piè pari l’appuntamento con la ...

