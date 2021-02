Sanificazione al plesso “Papa Orsini” | sospese le attività didattiche

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si allunga la lista delle scuole alle prese con un potenziale contagio da Covid. Sono state, infatti, lenella giornata di domani perneldella “Bosco Lucarelli” dedicato alla Scuola dell’Infanzia e Primaria “” in contrada Epitaffio. La misura è stata decisa in via precauzionale dalla dirigente del, Vinciguerra, che ha ritenuto di dover intervenire a seguito di una sospetta positività al Covid di un familiare di uno degli addetti del personale scolastico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

