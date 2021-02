San Valentino, la box aperitivo gourmet è quella del San Daniele DOP (Di martedì 9 febbraio 2021) Il mondo della ristorazione è stato messo in seria difficoltà dalla pandemia ancora in corso, ecco perché diventa urgente sostenere le attività del settore della ristorazione. Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, interpretando il difficile momento storico che stiamo vivendo, ha lanciato un’iniziativa che mira a supportare in maniera concreta i locali. Si tratta di un nuovo servizio di delivery dedicato all’aperitivo, un’idea originale che vi permette di ricreare un momento così conviviale anche nelle vostre case. Cos’è e come nasce Aria di San Daniele @Home Il progetto si chiama Aria di San Daniele @Home e “trae origine” dal tour gastronomico Aria di San Daniele, che lo scorso anno sarebbe giunto alla quarta edizione. In che modo viene reinterpretato? Si è scelto in pratica di traghettarlo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 febbraio 2021) Il mondo della ristorazione è stato messo in seria difficoltà dalla pandemia ancora in corso, ecco perché diventa urgente sostenere le attività del settore della ristorazione. Il Consorzio del Prosciutto di San, interpretando il difficile momento storico che stiamo vivendo, ha lanciato un’iniziativa che mira a supportare in maniera concreta i locali. Si tratta di un nuovo servizio di delivery dedicato all’, un’idea originale che vi permette di ricreare un momento così conviviale anche nelle vostre case. Cos’è e come nasce Aria di San@Home Il progetto si chiama Aria di San@Home e “trae origine” dal tour gastronomico Aria di San, che lo scorso anno sarebbe giunto alla quarta edizione. In che modo viene reinterpretato? Si è scelto in pratica di traghettarlo ...

