San Valentino | allo zoo blatta regalo col nome dell’ex

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 9 febbraio 2021) Per Sanregala unao un topo con ildel tuo ex: la curiosa idea dello zoo di San Antonio a partire da 5 dollari E’ nero, piccolo e croccante, praticamente ilperfetto per San. No, non è un cioccolatino: è una. Lo zoo di San Antonio, in Texas, lancia per… L'articolo Corriere Nazionale.