San Giorgio, monumento per i martiri di Pietrarsa. Zinno: Onoriamo i primi operai morti per difendere il lavoro (Di martedì 9 febbraio 2021) A cinque anni dall'intitolazione della prima strada in Italia ai martiri di Pietrarsa, il sindaco Giorgio Zinno , attraverso l'assessore alla Cultura e alla Toponomastica Pietro De Martino, decide di realizzare un monumento dedicato a quegli operai uccisi durante la strage del 6 agosto 1863 mentre scioperavano per il diritto al lavoro, davanti all'opificio ferroviario che si trova al confine tra San Giorgio a Cremano e Portici. Verrà collocto sulla strada che porta il loro nome e sarà realizzato su un'idea presentata gratuitamente dall'architetto Umberto Ricciardi. In questo modo i martiri di Pietrarsa, con l'installazione ad essi dedicata, diventeranno i simboli del Diritto al lavoro e ...

