San Bartolomeo in Galdo BN | scoperto falso agente assicurativo

(Di martedì 9 febbraio 2021) Sanin(Benevento): il truffatore si presentava come, utilizzando un noto sito WEB, e offriva polizze assicurative molto vantaggiose. I Carabinieri della Stazione di Sanin, coordinati dalla locale Compagnia, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento un uomo di 41

San Bartolomeo in Galdo (Benevento): il truffatore si presentava come agente assicurativo, utilizzando un noto sito WEB, e offriva polizze assicurative molto vantaggiose.La proposta arriva da Milena Gentile, consigliere comunale del Pd, che raccoglie l'idea avanzata a livello nazionale dall'associazione Cultura Italiae: "Facciamo coincidere il ritorno alla vita con il ...