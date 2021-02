Salvini, M5S e “poltrone”: il nuovo governo agita il Pd (Di martedì 9 febbraio 2021) Se un paio di anni fa, ai tempi del governo gialloverde, avessero prospettato al Pd la possibilità di espellere Giuseppe Conte da Palazzo Chigi per sostituirlo con Mario Draghi, dalle parti del Nazareno avrebbero senz’altro fatto festa. Oggi che l’avvicendamento si sta concretizzando, invece, negli ambienti dem c’è qualcuno che storce il naso. Non tanto per la figura di Draghi, che nel partito mette tutti d’accordo, quanto per il contesto in cui il nuovo esecutivo si sta formando. La volontà di proseguire nella strada dell’alleanza con il M5S e, soprattutto, la linea tenuta durante la crisi di governo – strenuo sostegno alla conferma di Conte – non hanno convinto tutti. Alcuni dirigenti contestano alla segreteria di Zingaretti una presunta subalternità al premier dimissionario e ai pentastellati. Poi c’è il nodo della probabile ... Leggi su tpi (Di martedì 9 febbraio 2021) Se un paio di anni fa, ai tempi delgialloverde, avessero prospettato al Pd la possibilità di espellere Giuseppe Conte da Palazzo Chigi per sostituirlo con Mario Draghi, dalle parti del Nazareno avrebbero senz’altro fatto festa. Oggi che l’avvicendamento si sta concretizzando, invece, negli ambienti dem c’è qualcuno che storce il naso. Non tanto per la figura di Draghi, che nel partito mette tutti d’accordo, quanto per il contesto in cui ilesecutivo si sta formando. La volontà di proseguire nella strada dell’alleanza con il M5S e, soprattutto, la linea tenuta durante la crisi di– strenuo sostegno alla conferma di Conte – non hanno convinto tutti. Alcuni dirigenti contestano alla segreteria di Zingaretti una presunta subalternità al premier dimissionario e ai pentastellati. Poi c’è il nodo della probabile ...

