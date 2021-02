Salvini fa il moderato europeista | ' La ruspa? Solo per costuire'

(Di martedì 9 febbraio 2021) Quandoprende una strada non gli si può non dare atto che va fino in fondo. E quindi, visto che nelle ultime ore è diventato ecologista ed, l'ultima frase che ha pronunciato a Fuori ...

marialisa88 : RT @foisluca84: Salvini è diventato moderato: ha chiesto a Draghi se si possono tenere i porti socchiusi. - globalistIT : Noi ci stiamo sforzando di non sembrare Lercio, ma lo ha detto davvero... - TitiRode : RT @foisluca84: Salvini è diventato moderato: ha chiesto a Draghi se si possono tenere i porti socchiusi. - claudia_mercuri : RT @foisluca84: Salvini è diventato moderato: ha chiesto a Draghi se si possono tenere i porti socchiusi. - AscaniTobia : Dite pure quello che volete. Ma meglio un Salvini moderato piuttosto che un Salvini come quello degli anni passati. -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini moderato

"Io ministro? Non mi tirerei indietro" ha detto, cosa che non stupisce minimamente. "Se mi si chiede di far parte di una squadra, io, per carattere, la partita me la gioco, non sto in ...Una chiave pi zaiana che salviniana? La nostra fortuna avere un esponente comeche ci ... Ma lei dove si trova meglio, con la destra o in una versione pi moderata? Sono sempre stato un. ...di Giovanni Rossi La Lega è pronta a votare per il nascente governo Draghi. (QUOTIDIANO.NET) Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, al termine del colloquio con il presidente del ...L'imbarazzo del partito di Zingaretti. Continua a "contrastare ogni disegno sovranista", ma governerà con Salvini ...