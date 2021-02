Salerno | blitz anti-droga | smantellata organizzazione criminale 45 arresti

FatimaCurzio : RT @mattinodinapoli: Palestre aperte e assembramenti, blitz e denunce nel Salernitano - mattinodinapoli : Palestre aperte e assembramenti, blitz e denunce nel Salernitano -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno blitz

Salernonotizie.it

Sono 80 gli arresti che si stanno eseguendo a Roma,e Milano nei confronti di appartenenti a diversi gruppi criminali operanti in quei territori, dediti allo smercio massivo di notevoli ...... sta conducendo una vasta operazione nei confronti di una organizzazione criminale dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti, radicata su tutto il territorio die provincia, con ...La Polizia di Stato sta eseguendo 160 ordinanze di custodia cautelare in carcere in sei diverse operazioni di polizia giudiziaria [...] ...La Polizia sta eseguendo dalle prime ore dell’alba ben 160 ordinanze di custodia cautelare in carcere in 6 diverse operazioni di polizia giudiziaria sul territorio nazionale, impiegando oltre 750 uomi ...