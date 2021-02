Salernitana | Mezzaroma | “In Serie B vedo episodi a favore di alcune realtà A pensar male si fa peccato ma…”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Il presidente dellae socio di Lotito, Marcosi è voluto sfogare sui torti arbitrali subiti dalla propria squadra nel corso di un'intervista rilasciata a Telecolore: "La classifica diB è abbastanza influenzata dalle cosiddette sviste arbitrali, la situazione è questa e speriamo possa cambiare qualcosa in futuro. Asi fa, ma ci si prende nella maggior parte dei casi. Sto vedendodi, come se si volesse spingerle verso certi risultati e magari non ne avrebbero nemmeno bisogno perché hanno organici di un livello molto importante. VAR? Il presidente Balata ha rassicurato le società circa il suo utilizzo, ma pare che ci siano stati dei ritardi ...

pare abbia detto che in questo momento economico particolare non bisogna fare follie. Io ...di riparazione dovrebbe far capire anche ai più ottimisti che il campionato dellaè ......che restano calde ma la società di Lotito eè obbligata prima a liberarsi dei giocatori che non rientrano nei piani del tecnico E' l'apertura delle pagine dedicate allasul ...Il presidente della Salernitana e socio di Lotito, Marco Mezzaroma si è voluto sfogare sui torti arbitrali subiti dalla propria squadra nel corso di un’intervista rilasciata a Telecolore: “La classifi ...“La classifica è abbastanza influenzata dalle cosiddette sviste arbitrali. La situazione è questa, speriamo possa cambiare qualcosa da qui alle prossime settimane. Voi dite ...