Russia, ecco come funziona il partito di Navalny e chi c’è dietro (Di martedì 9 febbraio 2021) Non avesse gli occhi azzurri, Aleksey Navalny assomiglierebbe moltissimo a Vladimir Majakovskij. Tratti decisi, mento importante, sguardo intenso che ti trapassa, dialettica decisa. come il dissidente della nuova epoca, anche il poeta di Stalin era finito in carcere più volte ai suoi esordi. come lui veniva dai margini: Majakovskij dalla Georgia, periferia dell`impero zarista, Navalny dalla regione di Mosca, estrema periferia Sudovest. Butyn per la precisione, distretto di Odintsovo. Ma è soprattutto una parola che i due hanno in comune: futuro. Del poeta è bene nota l`equazione futuro = rivoluzione, ed è difficile immaginarsi il futurismo russo senza Majakovskij. Per Navalny "futuro" è una parola centrale nella sua intera strategia politica. Anzi è la parola che ha scelto per il suo ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 febbraio 2021) Non avesse gli occhi azzurri, Alekseyassomiglierebbe moltissimo a Vladimir Majakovskij. Tratti decisi, mento importante, sguardo intenso che ti trapassa, dialettica decisa.il dissidente della nuova epoca, anche il poeta di Stalin era finito in carcere più volte ai suoi esordi.lui veniva dai margini: Majakovskij dalla Georgia, periferia dell`impero zarista,dalla regione di Mosca, estrema periferia Sudovest. Butyn per la precisione, distretto di Odintsovo. Ma è soprattutto una parola che i due hanno in comune: futuro. Del poeta è bene nota l`equazione futuro = rivoluzione, ed è difficile immaginarsi il futurismo russo senza Majakovskij. Per"futuro" è una parola centrale nella sua intera strategia politica. Anzi è la parola che ha scelto per il suo ...

