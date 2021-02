Roulette russa Borrell prova a rimediare promettendo sanzioni ma…

Leggi su formiche

(Di martedì 9 febbraio 2021) L’ambasciatore Michele Valensise l’ha definita sull’HuffPost una “trappola”. È quella in cui è caduto Josep, l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, nel corso dell’incontro con il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. “Abilissimo diplomatico di lungo corso, che usa le parole con la cura e la precisione con cui si maneggiano le bombe, ha ostentato distanza e insofferenza”, ha scritto Valensise. Lavrov “ha spinto l’ospite”“sulla difensiva imbarazzandolo pubblicamente su più di un passaggio (, interferenze, etc.)”. Il Financial Times ha scritto di “pasticcio”. Euobserver di “umiliazione”. Perfino l’ex ministro spagnolo, tornato da Mosca, ha ammesso sul suo blog che “la Russia non vuole cogliere l’occasione di avviare un dialogo costruttivo con l’Unione ...