Rosita | la foto inedita del passato con la cugina Alessandra Celentano | come non le avete mai viste

(Di martedì 9 febbraio 2021) La bellissimaha postato unacon la maestra di ballo di Amici di Maria De Filippi ed è diventata virale. Dallo scatto emerge un lato diche non viene spesso reso visibile pubblico, quello giocoso e spensierato.: conè tutta un’altra storia La maestra più temuta della scuola di Amici, di Maria De Filippi,ha uno spirito deciso e forte. Determinata ad impartire la massima disciplina ai suoi allievi, la maestra è spesso al centro del gossip, per i suoi metodi di insegnamento ritenuti a volte fin troppo duri. Laè divenuta comunque, nel corso degli anni un vero e proprio pilastro del talent show, nonostante il ...

infoitcultura : Rosita Celentano e la foto dolcissima con cucina Alessandra-FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Rosita foto

Yeslife

Celentano, giovane e sexy in unadel passato. Uno scatto che fa letteralmente impazzire il web Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@rositacelentano_)Celentano ......ha condiviso unadolcissima con sua cugina Alessandra. Le due appaiono abbracciate e sorridenti. Nella didascalia scrive:'Quando un'immagine esprime più di mille parole! Alessandra ...Le due cugine non sono solo unite dalla famiglia ma anche dal lavoro, entrambe lavorano in televisione. La bella Rosita Celentano ha condiviso su Instagram un’altra foto con la sua adorata cugina Ales ...Un progetto interessante quello per la realizzazione del cortometraggio dal titolo “Solo per salutarti“. Il tutto nasce da un’idea forte di Rosita Larocca (in foto sotto), giovanissima regista e produ ...