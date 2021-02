Roma, Zaniolo supera anche il Coronavirus: “Qui sono diventato uomo, ora ho un obiettivo” (Di martedì 9 febbraio 2021) Nicolò Zaniolo supera anche il Covid-19.Terminati i 21 giorni di isolamento per il Coronavirus il centrocampista della Roma, questa mattina si è presentato a Villa Stuart per la visita d’idoneità che gli darà il via libera per tornare a Trigoria.caption id="attachment 816593" align="alignnone" width="769" "La Roma mi ha cambiato la vita, in tutti i sensi. Mi ha preso da ragazzino e mi sta facendo diventare uomo, mi ha dato l’opportunità di giocare, mi ha regalato tutta questa popolarità. Come posso non amarla. Non mi sento affermato, sento che ogni giorno devo lavorare per diventarlo: sono un ragazzo con tante potenzialità, ma che deve migliorare sotto tanti aspetti. In una squadra come la Roma di pressioni ce ne sono ... Leggi su mediagol (Di martedì 9 febbraio 2021) Nicolòil Covid-19.Terminati i 21 giorni di isolamento per ilil centrocampista della, questa mattina si è presentato a Villa Stuart per la visita d’idoneità che gli darà il via libera per tornare a Trigoria.caption id="attachment 816593" align="alignnone" width="769" "Lami ha cambiato la vita, in tutti i sensi. Mi ha preso da ragazzino e mi sta facendo diventare, mi ha dato l’opportunità di giocare, mi ha regalato tutta questa popolarità. Come posso non amarla. Non mi sento affermato, sento che ogni giorno devo lavorare per diventarlo:un ragazzo con tante potenzialità, ma che deve migliorare sotto tanti aspetti. In una squadra come ladi pressioni ce ne...

