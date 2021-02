Roma, Zaniolo: “Questo club mi ha cambiato la vita. Farò di tutto per essere agli Europei” (Di martedì 9 febbraio 2021) Il centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Icon’, si è detto estremamente impaziente di tornare in campo dopo la doppia rottura del legamento crociato e la positività al Covid-19, rivolgendo un pensiero al suo club: “La Roma mi ha cambiato la vita in tutti i sensi. Mi ha preso da ragazzino e mi ha dato l’opportunità di giocare: mi sta facendo diventare un uomo. La mia popolarità la devo a questa società, come posso non amarla? Non mi sento un giocatore affermato, sto lavorando giorno per giorno per diventarlo e posso migliorare sotto tanti aspetti, perché ho le potenzialità per farlo. Qui a Roma ci sono tante pressioni, più che da altre parti e sta a me gestirle nel modo giusto. Mi alleno sempre al massimo. I ko ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Il centrocampista della, Nicolò, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Icon’, si è detto estremamente impaziente di tornare in campo dopo la doppia rottura del legamento crociato e la positività al Covid-19, rivolgendo un pensiero al suo: “Lami halain tutti i sensi. Mi ha preso da ragazzino e mi ha dato l’opportunità di giocare: mi sta facendo diventare un uomo. La mia popolarità la devo a questa società, come posso non amarla? Non mi sento un giocatore affermato, sto lavorando giorno per giorno per diventarlo e posso migliorare sotto tanti aspetti, perché ho le potenzialità per farlo. Qui aci sono tante pressioni, più che da altre parti e sta a me gestirle nel modo giusto. Mi alleno sempre al massimo. I ko ...

