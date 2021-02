Roma, Pedro recuperato dall’infortunio. Disponibile per l’Udinese (Di martedì 9 febbraio 2021) La Roma recupera Pedro. Lo spagnolo ex Barcellona e Chelsea si è allenato con il resto del gruppo e tornerà dunque a disposizione di Fonseca per la partita con l’Udinese. Il campione del Mondo 2010 era stato ai box a causa di noie muscolari patite nelle ultime settimane. Contro i friulani dovrebbe arrivare anche la prima convocazione per El Shaarawy, anche lui allenatosi a pieno regime con la squadra. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 febbraio 2021) Larecupera. Lo spagnolo ex Barcellona e Chelsea si è allenato con il resto del gruppo e tornerà dunque a disposizione di Fonseca per la partita con. Il campione del Mondo 2010 era stato ai box a causa di noie muscolari patite nelle ultime settimane. Contro i friulani dovrebbe arrivare anche la prima convocazione per El Shaarawy, anche lui allenatosi a pieno regime con la squadra. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TuttoFanta : ??Report #ROMA: ?#Pedro è tornato oggi ad allenarsi coi compagni. ?Allenamento individuale invece per #Smalling. ??… - infoitsport : Roma, Pedro sta per tornare: come gestirlo al Fantacalcio? - infoitsport : Roma, svolta Pedro: allenamento in gruppo verso l’Udinese. Per il posto da titolare… - FantaMasterApp : 'Roma, Smalling e Pedro: i nuovi tempi di recupero, occhio alle novità' - testagrigia : Finalmente #Pedro torna in gruppo, non so perché ma ora mi sento più tranquillo #Roma -