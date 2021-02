Roma, lo storico dell'arte Claudio Strinati: 'Mostre culturali ok, ma ora vanno riaperti anche i teatri' (Di martedì 9 febbraio 2021) Claudio Strinati, già soprintendente per il Polo museale Romano (1991 - 2009), storico dell'arte e divulgatore tv, è oggi direttore scientifico della Fondazione mecenate Sorgente Group. Cosa pensa ... Leggi su leggo (Di martedì 9 febbraio 2021), già soprintendente per il Polo musealeno (1991 - 2009),e divulgatore tv, è oggi direttore scientificoa Fondazione mecenate Sorgente Group. Cosa pensa ...

lorenmerlin : ?? Splendido cimelio storico del giorno in cui mi sono “persa” in #LostHighway di #DavidLynch, nel mitico #cinema… - CCHRomaIT : ?????Ufficio di Rappresentanza a Roma Centro Storico, proprio davanti al Senato della Repubblica ??… - Roma_Amore_Mio : Castel Sant'Angelo 1927 mi sa pero non sono sicuro. La foto del Museo Storico Aeronautica Militare - respiridiparole : @MgIovito Io non mi ci sono neanche trasferita e già ne soffro. Sarà proprio Roma il problema a questo punto?? Dopo… - archjob : #borseStudio Incarico. Analisi storico-geometrica delle trasformazioni della sagrestia vecchia di San Pietro in Vin… -