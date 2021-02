Roma | la moglie lo tradisce | lui la schiaffeggia e poi tampona l’amante

Leggi su chenews

(Di martedì 9 febbraio 2021) Succede nel quartiere Alessandrino, dove una lite frae marito termina in una rissa che coinvolge anchedi lei. Una lite domestica per un tradimento, questo è quanto è stato ricostruito oggi a, nel quartiere della periferia est dell’Alessandrino, dove le forze dell’ordine sono dovuti intervenire per sedare una rissa in strada tra due uomini. A quanto detto dagli implicati, la rissa sarebbe scaturita tra il marito ed il presunto amante di una donna, anche leita dal marito tradito. La rissa sarebbe poi degenerata con il marito di lei che avrebbeto con la propria auto la macchina del rivale in amore. Secondo la donna, lei ed il marito sarebbero in procinto di divorziare, ma lui non ancora d’accordo sulla decisione avrebbe deciso, una volta ...