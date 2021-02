Roma | foto del giorno | feretro trasportato con un camion da muratore all’interno del cimitero Flaminio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 febbraio 2021) In questi anni ildi Prima Porta è finito più volte al centro delle cronache: dallo scandalo delle finte cremazioni, esploso nell’aprile dello scorso anno, passando per la sepoltura dei feti senza autorizzazioni, fino ad arrivare, purtroppo, alle difficoltà causate dal Covid-19 che ha spinto AMA a prendere diversi container refrigerati al fine di ospitare i feretri delle vittime del virus in attesa di un posto nel. Tanti insomma i fatti, alcuni molto gravi altri meno, che da sempre ruotano attorno alCapitolino che non sembra mai trovare pace. L’ultima segnalazione in tal senso arriva da un nostro lettore che ha voluto sottolineare i metodi decisamente “poco ortodossi” riservati aldi una sua amica purtroppo deceduta. «In data 3 febbraio 2021 presso il ...