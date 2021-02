Roma, Fonseca: nemmeno il quarto posto garantirebbe il rinnovo (Di martedì 9 febbraio 2021) nemmeno il quarto posto garantirebbe il rinnovo di Paulo Fonseca. La Roma sembra destinata d avere un nuovo allenatore nella prossima stagione nemmeno la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe bastare a Paulo Fonseca per rimanere sulla panchina della Roma anche nella prossima stagione. A riportarlo è Repubblica. Il quarto posto è l’obiettivo minimo della stagione giallorossa ma potrebbe comunque non essere sufficiente per convincere la proprietà ad estendere il suo contratto, che scade al termine di questa stagione. Nell’accordo è presente anche un’opzione di rinnovo che però è favore della dirigenza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021)ilildi Paulo. Lasembra destinata d avere un nuovo allenatore nella prossima stagionela qualificazione alla prossima Champions League potrebbe bastare a Pauloper rimanere sulla panchina dellaanche nella prossima stagione. A riportarlo è Repubblica. Ilè l’obiettivo minimo della stagione giallorossa ma potrebbe comunque non essere sufficiente per convincere la proprietà ad estendere il suo contratto, che scade al termine di questa stagione. Nell’accordo è presente anche un’opzione diche però è favore della dirigenza. Leggi su Calcionews24.com

