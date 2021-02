Roma – Blitz antidroga sul la capitale | oltre 160 arresti

(Di martedì 9 febbraio 2021) Una vasta operazioneè stata messa in campo questa mattina dagli agenti di Polizia di Stato. Numerose persone sono state arrestate perché accusate di far parte di un’organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti nella zona a sud di. Nelle indagini sono stati coinvolti anche gli investigatori della zona di Viterbo. Dalle prime

Ultime Notizie dalla rete : Roma Blitz

Fanpage.it

Un gigantescoramificato su tutto il territorio nazionale con l'impiego di 750 uomini. Così, attraverso ... Ae Salerno decine di persone sono state fermate per smercio di droga in notevole ......eha portato all'arresto di 80 persone appartenenti a diversi gruppi criminali che si occupavano di smercio di ingenti quantità di stupefacenti sul territorio di riferimento. Palermo,...Una vasta operazione antidroga è stata messa in campo questa mattina dagli agenti di Polizia di Stato. Numerose persone sono state arrestate perché accusate di far parte di un’organizzazione criminale ...Antitrust apre un'istruttoria contro Facile.it per presunte condotte ingannevoli sulle assicurazioni e nelle comparazioni delle Rc Auto.