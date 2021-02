Roma, alla Romanina moglie pugnala il marito per futili motivi (Di martedì 9 febbraio 2021) Una donna di 47 anni ha accoltellato il marito dopo una lite, bucandogli un polmone. Si indaga sul movente del folle gesto. Accoltella il marito per una lite. Questo quanto accaduto nel quartiere Romanina di Roma, nella periferia est della Capitale. Esecutrice del misfatto una donna di 47 anni che questa mattina intorno alle 9,30 ha sferrato un fendente al marito in Via di Passo Lombardo. L’uomo è ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Policlinico di Tor Vergata con un polmone perforato. Le forze dell’ordine stanno indagando sul movente che ha portato la donna ha commettere lo scellerato atto. La donna è ora indagata per omicidio volontario e rischia una pena severa. Al culmine della lite il folle gesto ancora incompreso dalle autorità. Ora il Commissariato Tuscolano ... Leggi su chenews (Di martedì 9 febbraio 2021) Una donna di 47 anni ha accoltellato ildopo una lite, bucandogli un polmone. Si indaga sul movente del folle gesto. Accoltella ilper una lite. Questo quanto accaduto nel quartierenina di, nella periferia est della Capitale. Esecutrice del misfatto una donna di 47 anni che questa mattina intorno alle 9,30 ha sferrato un fendente alin Via di Passo Lombardo. L’uomo è ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Policlinico di Tor Vergata con un polmone perforato. Le forze dell’ordine stanno indagando sul movente che ha portato la donna ha commettere lo scellerato atto. La donna è ora indagata per omicidio volontario e rischia una pena severa. Al culmine della lite il folle gesto ancora incompreso dalle autorità. Ora il Commissariato Tuscolano ...

