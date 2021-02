Roma, 40enne viene fermato a bordo di un treno Intercity: era ricercato (Di martedì 9 febbraio 2021) La Polizia Ferroviaria di Roma Termini ha arrestato un 40enne romeno che aveva un ordine di esecuzione. L’uomo doveva espiare un anno di reclusione oltre a 6.000 euro di multa per il reato di guida in stato di ebbrezza. Leggi anche: Tragedia sulla Tiburtina: 37enne ucciso da due auto, stava attraversando per comprare le sigarette Il ricercato, è stato rintracciato ieri a bordo di un treno Intercity notte partito da Parma e diretto a Roma. Nelle prime ore del mattino di oggi gli Agenti hanno controllato l’uomo durante il tragitto tra le stazioni di Modena e Bologna tramite il palmare in dotazione. Il quarantenne è risultato destinatario del provvedimento di esecuzione emesso dal Tribunale di Velletri. Al termine degli atti di rito presso il Compartimento Polizia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 febbraio 2021) La Polizia Ferroviaria diTermini ha arrestato unromeno che aveva un ordine di esecuzione. L’uomo doveva espiare un anno di reclusione oltre a 6.000 euro di multa per il reato di guida in stato di ebbrezza. Leggi anche: Tragedia sulla Tiburtina: 37enne ucciso da due auto, stava attraversando per comprare le sigarette Il, è stato rintracciato ieri adi unnotte partito da Parma e diretto a. Nelle prime ore del mattino di oggi gli Agenti hanno controllato l’uomo durante il tragitto tra le stazioni di Modena e Bologna tramite il palmare in dotazione. Il quarantenne è risultato destinatario del provvedimento di esecuzione emesso dal Tribunale di Velletri. Al termine degli atti di rito presso il Compartimento Polizia ...

